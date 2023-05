Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Geldautomat gesprengt - Anwohner wurden evakuiert

Kempen-St. Hubert (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 03:45 Uhr, wurden die Anwohner der Hauptstraße in St. Hubert jäh aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte Täter hatten den Geldautomaten im Vorraum der Sparkasse gesprengt. Der Vorraum wurde erheblich beschädigt. Wie stark das Gebäude beschädigt oder ob es möglicherweise einsturzgefährdet ist, wird derzeit überprüft. Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert und in anderen Wohnungen untergebracht. Noch ist nicht sicher, ob die Täter Geld erbeuteten Vermutlich waren es drei Täter, die nach der Tat mit einem dunklen VW Golf in Richtung Autobahn 40 flüchteten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. Wenn Sie möglicherweise Bild- oder Videoaufnahmen haben, können Sie diese hier hochladen: https://nrw.hinweisportal.de/ /wg (456)

