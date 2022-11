Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Omnibus muss Gefahrenbremsung einleiten - zwei Fahrgäste leicht verletzt - Suche nach Beteiligte

Freiburg (ots)

Ein 51-jähriger Omnibus-Fahrer musste am Donnerstag, 03.11.2022, kurz vor 15.00 Uhr, eine Gefahrenbremsung einleiten. In diesem Zusammenhang stürzten zwei Fahrgäste im Omnibus zu Boden. Der Omnibus-Fahrer befuhr die Hauptstraße und wollte von der Haltestelle "Marktplatz" kommend in den Kreisverkehr zur Bühlstraße einfahren. Im Kreisverkehr befand sich wohl schon ein Pkw der Marke SMART, weshalb der Omnibus-Fahrer bremsen musste. Durch die Bremsung stürzten zwei Fahrgäste im Omnibus, welche leicht verletzt wurden. Allerdings befand sich nur noch eine 25-jährige Verletzte vor Ort, als die Polizei eintraf. Die 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht nun die zweite gestürzte Person. Es soll sich um eine Frau gehandelt haben. Ebenso wird der Fahrer des SMARTs gesucht, welcher sehr wahrscheinlich von der Bremsung des Omnibusses gar nichts mitbekommen hat. Der SMART soll mit zwei Personen besetzt gewesen sein. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer 07621 98000 erreichbar.

