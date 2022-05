Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baustellendieb gestellt

Gera (ots)

Gera: Eine in Gera-Roschütz gelegene Baustelle wurde am späten Abend des 01.05.2022 das Ziel eines Diebes. Nach bisherigen Erkenntnissen stahl der Täter in der Zeit zwischen 23.00 - 23.30 Uhr diverse Holzwaren vom Baustellengelände und transportierte diese mit einem Fahrradanhänger ab. Nachdem die Polizei über das Geschehen informiert wurde, konnte der Täter an seiner Wohnanschrift samt des Diebesgutes gestellt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Das Holz wurde zurück zur Baustelle gebracht. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell