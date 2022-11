Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: versuchter Einbruch in Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 29.10.2022, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 30.10.2022, 19.00 Uhr, versuchten Unbekannte in Unterlauchringen eine Kellertür eines Reihenmittelhauses in der Goethestraße aufzubrechen. Der Versuch scheiterte. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 07741 8316-0 entgegen.

