Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer schwer verletzt - wegen Schlagloch die Kontrolle verloren

Willich (ots)

Auf der Straße Hoxhöfe in Willich verletzte sich ein 76-jähriger Motorradfahrer am Mittwochvormittag um 11:15 Uhr schwer. Auf der genannten Straße in Fahrtrichtung Alperheide verlor der Krefelder in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und geriet neben die Fahrbahn. Dort fuhr er in ein Schlagloch. Er verlor dadurch erneut die Kontrolle über das Zweirad, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus. /cb (454)

