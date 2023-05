Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in ein Restaurant - Bargeld und Spirituosen gestohlen

Nettetal - Leuth (ots)

Zwischen Montag 15 Uhr und Dienstag 6 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Restaurant am Wittsee in Leuth ein. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Restaurant. Dort durchsuchten sie Schränke und nahmen Bargeld sowie Spirituosen mit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie etwas Ungewöhnliches im Bereich des Restaurants bemerkt? Melden Sie sich unter der 02162/377-0. /cb (451)

