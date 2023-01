Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Einbruch in Bauhof

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Donnerstag die Eingangstür des Bauhofes im Bauhofring in Tamm auf und verschafften sich hierdurch widerrechtlich Zutritt zum Gebäude. Im Inneren hebelten sie eine weitere Tür zu einem Büro auf. In diesem durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten den derzeitigen Erkenntnissen zufolge einen Tresor, in welchem sich unter anderem ein niedriger Bargeldbetrag sowie diverse Dokumente befanden. Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt rund 500 Euro geschätzt, während sich der Sachschaden auf mindestens 3.000 Euro belaufen dürfte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 601014 mit dem Polizeiposten Tamm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell