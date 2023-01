Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 41-Jähriger geht Rettungsdienst und Polizei an

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei durch den Rettungsdienst zur Unterstützung in den Herzogweg in Herrenberg gerufen, nachdem ein 41-jähriger Patient einen Rettungssanitäter bedroht haben soll. Der Mann, der vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand, verhielt sich auch gegenüber der Streifenwagenbesatzung aggressiv und unkooperativ. In der Folge wurden ihm Handschließen angelegt, wogegen er sich wehrte, so dass er zu Boden gebracht werden musste. Ein 39-jähriger Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt. Im Anschluss wurde der Mann vom Rettungsdienst und in Begleitung der Polizei zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Während der gesamten Maßnahmen beleidigte er die Einsatzkräfte und versuchte mehrfach nach denen des Rettungsdienstes zu treten. Der 41-Jährige, der die Nacht im Krankenhaus verbringen musste, hat nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu rechnen.

