Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrskontrolle endet mit Widerstand und Beleidigungen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag bekamen es Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg mit drei 59-, 43 und 42-jährigen Männern zu tun, die sie in der Maybachstraße in Ludwigsburg einer Kontrolle unterziehen wollten. Bereits direkt nachdem der 42 Jahre alte Fahrer des Mercedes auf Weisung der Beamten hin angehalten hatte, verließ der 43 Jahre alte Mitfahrer den PKW und fragte aufbrausend nach dem Grund der Kontrolle. Zeitgleich konnte mit der Kontrolle des 42-jährigen Fahrers begonnen werden. Hierbei stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb dem Mann eröffnet wurde, dass er sich einer Blutentnahme unterziehen müsse. Nachdem er zunächst kooperativ gewesen war, kippte seine Stimmung infolge dessen und er weigerte sich in den Streifenwagen einzusteigen. Als er schließlich in das Fahrzeug gesetzt werden sollte, versuchte er sich aus den Griffen der Beamten herauszuwinden und trat einen Polizisten mehrmals. Hierauf musste er zu Boden gebracht werden, wo ihm letztlich Handschließen angelegt wurden. Ein 23 Jahre alter Beamte erlitt im Zuge dessen leichte Verletzungen. Der 43 Jahre alte Mitfahrer und der 59-jährige Beifahrer kommentierten die Maßnahmen mit Beleidigungen. Während des Transports zur Blutentnahme beleidigte auch der 42-Jährige die Beamten. Die Blutentnahme musste letztlich unter unmittelbarem Zwang durchgeführt werden, da der Mercedes-Lenker nicht freiwillig mitwirken wollte und die Beamten stattdessen erneut beleidigte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Trunkenheitsfahrt ermittelt. Die beiden 43 und 59 Jahre alten Männer müssen mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

