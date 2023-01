POL-LB: Böblingen: Wohnungseinbruch in Keltenburgstraße

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße in Sindelfingen ein. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten sie ins Gebäude. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet und ein Sachschaden von rund 800 Euro hinterlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier ...

