POL-LB: Sachsenheim-Häfnerhaslach: Fahrzeug beginnt während Fahrt zu brennen

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch ereignete sich gegen 14.45 Uhr in der Möglinger Straße in Markgröningen ein Unfall, bei dem eine 43 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 24.000 Euro entstand. Die 43-jährige Audi-Fahrer war in der Möglinger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs, während eine 31 Jahre alte BMW-Lenkerin die Straße "Am Stuttgarter Weg" befuhr und die Möglinger ...

