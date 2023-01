POL-PDNR: Busfahrerin fährt unter der Einwirkung harter Betäubungsmittel

St.-Katharinen (ots) - Am Freitagnachmittag wurde eine Jugendliche an der Bushaltestelle am Noller Weg beleidigt. Während sie an der Haltestelle auf einen Bus wartete, wurde sie von dem Fahrer eines vorbeifahrenden Pkw beleidigt. Die Geschädigte erstattete Strafanzeige, die Ermittlungen der Polizei zum Beschuldigten dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

