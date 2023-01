Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch

Rheinbreitbach (ots)

Am späten Sonntagabend wurde die Polizeiinspektion in Linz von einem Sicherheitsdienst über einen Alarm an einem metallverarbeitenden Betrieb in der Straße Im Kettelfeld informiert. Wie die Überprüfung ergab, betraten unbekannte Täter das Firmengelände, begaben sich zu einer Werkshalle und schlugen mit einem Feuerlöscher eine Fensterscheibe ein. Hiernach verließen sie offensichtlich die Tatörtlichkeit, ohne weiter in das Objekt einzusteigen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

