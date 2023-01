Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: zwei verletzte Personen nach Unfall in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie einen Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Mittwoch gegen 09.30 Uhr in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz ereignete. Ein 47 Jahre alter Audi A3-Lenker befuhr die Stuttgarter Straße von der Bundesstraße 10 kommend, während ihm ein 33-jähriger Audi A4-Fahrer entgegenkam. Auf Höhe einer Tankstelle wollte der 33-Jährige nach links abbiegen. Vermutlich übersah er hierbei den Entgegenkommenden und es kam zu einer Kollision. Der 47 Jahre alte Mann erlitt schwere Verletzungen. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Straßenmeisterei Vaihingen an der Enz Reinigungsarbeiten durchführen. Die Freiwillige Feuerwehr Enzweihingen befand sich mit vier Fahrzeugen und 18 Wehrleuten vor Ort. Während des Einsatzes musste die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt bis kurz nach 12.00 Uhr gesperrt werden.

