POL-LB: Markgröningen: Unfall mit 24.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 14.45 Uhr in der Möglinger Straße in Markgröningen ein Unfall, bei dem eine 43 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 24.000 Euro entstand. Die 43-jährige Audi-Fahrer war in der Möglinger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs, während eine 31 Jahre alte BMW-Lenkerin die Straße "Am Stuttgarter Weg" befuhr und die Möglinger Straße im weiteren Verlauf überqueren wollte, um weiter in die Daimlerstraße zu fahren. Mutmaßlich übersah die BMW-Lenkerin die Audi-Fahrerin und nahm ihr in der Folge die Vorfahrt, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Die 43-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

