Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Lkw überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurden ein 43 Jahre alter Lkw-Lenker sowie sein 21-jähriger Beifahrer am Mittwoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 17.40 Uhr auf der Landesstraße 1136 in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Die beiden fuhren von Hemmingen kommend in Richtung Eberdingen, als die rechte Hinterachse des Lkw kurz nach einer Kurve aus bislang ungeklärten Gründen in den Grünstreifen geriet. Mutmaßlich aufgrund des rutschigen Untergrunds verlor der 43-Jährige daraufhin die Kontrolle über den Lkw. Das Gespann kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, fiel eine etwa vier Meter tiefe Böschung hinab, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Für die Bergung des Lkw war ein Kran erforderlich und die Fahrbahn musste bis etwa 23.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

