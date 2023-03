POL-PPRP: Streitigkeiten in der Luitpoldstraße

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (20.03.2023, 19 Uhr bis 21.03.2023, 07:15 Uhr) entwendeten Unbekannte alle vier Räder eines BMW. Dieser war auf dem Gelände eines Autohandels in der Ruchheimer Straße geparkt. Sie haben etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah ...

