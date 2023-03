POL-PPRP: Autoreifen gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (21.03.2023) gegen 12:30 Uhr verletzten in der Raschigstraße mehrere unbekannte Täter einen 16-Jährigen. Der Jugendliche ging fußläufig die Raschigstraße entlang, als er auf Höhe der Haltestelle Mundenheim-Friedhof auf eine Gruppe von 5-6 Personen traf. Die Gruppe ging unvermittelt auf den 16-Jährigen los, fügte ihm oberflächige Verletzungen im Gesicht sowie am Oberkörper zu und ...

mehr