Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 16-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (21.03.2023) gegen 12:30 Uhr verletzten in der Raschigstraße mehrere unbekannte Täter einen 16-Jährigen. Der Jugendliche ging fußläufig die Raschigstraße entlang, als er auf Höhe der Haltestelle Mundenheim-Friedhof auf eine Gruppe von 5-6 Personen traf. Die Gruppe ging unvermittelt auf den 16-Jährigen los, fügte ihm oberflächige Verletzungen im Gesicht sowie am Oberkörper zu und flüchtete anschließend vom Tatort. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Durch die Polizei wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, dabei konnten die Tatverdächtigen nicht angetroffen werden. Zur Personenbeschreibung ist derzeit nur bekannt, dass es sich um 5-6 junge Männer im Alter von 18-19 Jahren gehandelt haben soll. Warum es zu der Tat kam, ist derzeit noch unklar und ebenso wie das Motiv Gegenstand der Ermittlungen.

Sofern Sie Zeuge der Tat waren und weitere Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell