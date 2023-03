POL-PPRP: Einbruch in Grundschule

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Samstagabend, dem 18.03.2023, wurde eine Seniorin in der Bleichstraße in Ludwigshafen Geschädigte eines Betrugs. Die Frau wurde gegen 21 Uhr in ihrer Wohnung durch einen Mann aufgesucht, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab. Der unbekannte Täter gab vor, einen Wasserschaden in der Wohnung überprüfen zu müssen. Im Rahmen seiner Tätigkeit innerhalb der Wohnung ließ sich der ...

mehr