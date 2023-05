Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Grefrath: Dreiste Telefonbetrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus - sieben Anzeigen am Dienstag

Kempen/Grefrath (ots)

Kripo Kempen ermittelt und warnt vor Betrugsvariante. Bisher wurden der Polizei sieben Straftaten mit dieser Variante angezeigt. In fünf Fällen blieb es beim Versuch. Unbekannte Betrüger riefen bei einer 85-jährigen Dame aus Grefrath an und gaben vor, von der Sicherheitsabteilung der Sparkasse anzurufen. Angeblich, so die erfundene Geschichte der Betrüger, hätten Unbekannte versucht, Geld vom Konto abzuheben. Das sei aufgefallen und die Überweisung sei gesperrt worden. Für das weitere Vorgehen würde man aber die letzten Ziffern der Bankkarte benötigen. Die 85-Jähige schöpfte keinen Verdacht und nannte die gewünschten Ziffern. Nun setzten die Betrüger den zweiten Hebel an und behaupteten, dass es leider die falschen Ziffern seien und baten um den PIN der Bank-Karte. Die Seniorin gab also die PIN weiter. Seriös und glaubwürdig unterbreiteten die Anrufer dann die Notwendigkeit, die Bankkarte für die weitere Überprüfung haben zu müssen. Eine Mitarbeiterin der Bank würde diese auch abholen können. Die Frau willigte ein und übergab einer unbekannten Frau die Karte in einem verschlossenen Umschlag. Das Ganze sei ihr dann aber doch komisch vorgekommen, und sie ließ die Karte sperren. Eine unbekannte Täterin hatte da aber schon Geld vom Konto abgehoben. Die Frau, welche die Karte abgeholt hatte, ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Sie hatte einen dunklen Teint und schwarze Haare. Sie trug dunkle Kleidung und hatte weiße Schuhe. Zudem trug sie mehrere silberfarbene Ketten. Ermittlungen bei der Sparkasse in Grefrath ergaben, dass möglicherweise eine zweite Täterin das Geld am Automaten abgehoben hat. Diese Täterin hat ebenfalls lange schwarze Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Sie trug eine pinke Hose, ein pinkes Oberteil, darüber trug sie eine schwarze Weste. Die Frau hatte eine schwarze Tasche dabei. Die Kripo in Kempen ermittelt und bittet um Hinweise auf die Täterinnen. Wer hat die beiden Frauen am Dienstag in Grefrath beobachtet? Wer kann Angaben zu möglich benutzten Fahrzeugen machen? Hinweise an die Kripo in Kempen unter der Nummer 02162/377-0 /wg (452)

