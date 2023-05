Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Hecke brennt ab - Zeugen gesucht

Brüggen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Brüggen an der Hochstraße eine Hecke abgebrannt.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 23.50 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil er die brennende Hecke entdeckt hatte. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, die etwa vier Meter lange Hecke wurde aber vollständig zerstört.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Hecke in Brand gesetzt worden sein könnte und sucht deshalb Zeugen. Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Hochstraße in Brüggen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (458)

