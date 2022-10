Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Höhfröschen (ots)

Zwischen 16.30 Uhr des 17.10.22 und 06.50 Uhr des 18.10.22 wurde in der Hauptstraße in Höhfröschen an einem auffällig pink-camouflagefarbenen Fiat ein Reifen mittels eines messerähnlichen Gegenstandes mutwillig aufgestochen, sodass dieser nicht mehr funktionsbereit war. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

