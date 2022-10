Zweibrücken (ots) - In der Zeit von Freitag, dem 14.10.2022, bis Montag, 17.10.2022 wurde am Hilgardplatz eine Gedenktafel, welche zum Gedenken an das ehemalige Ebert-Erzberger-Rathenau-Denkmal erst unlängst dort aufgestellt worden war, durch unbekannte Täter mit weißer Farbe beschmiert. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern.|pizw Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: ...

