Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Parkendes Auto stark beschädigt - Unfallverursacher/-in flüchtet - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Auf der Eberhardstraße in Rheydt ist es am Dienstag, 21. März, zwischen 9 und 11.30 Uhr, zu einer Fahrerflucht nach Sachbeschädigung an einem dort parkenden roten Mazda gekommen.

Der Besitzer hatte den Mazda am Straßenrand, in unmittelbarer Nähe zur Einmündung Mülforter Straße, am Morgen geparkt. Als er gegen 11.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, fiel ihm der erhebliche Sachschaden in Form von Deformierungen der Karosserie, abgerissenen Fahrzeugteilen und Lackschäden auf.

Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben? Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell