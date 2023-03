Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erneute Drohungen gegen den Schulkomplex in Hardt (GGS und Gesamtschule) | Schulen bleiben Freitag und Samstag geschlossen

Mönchengladbach (ots)

Nach Abschluss des Polizeieinsatzes in Mönchengladbach-Hardt wegen einer Bombendrohung am Donnerstag, 23.3.2023 gegen den Schulkomplex GGS und Gesamtschule Hardt hat der bislang unbekannte Täter am gleichen Tag erneut Straftaten im Schulzusammenhang angedroht.

Details über Art und Inhalt der Kontaktaufnahme durch den unbekannten Täter können nach wie vor aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben werden.

Die Fortentwicklung veranlasst die Polizei zu weiteren, kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie lageangepassten gefahrenabwehrenden Maßnahmen. Auf einsatztaktischen Gründen werden Einzelheiten dazu nicht kommuniziert.

In gemeinsamer Abstimmung haben die Schulleitungen der Gemeinschaftsgrundschule Hardt und der Gesamtschule Hardt und die Polizei Mönchengladbach entschieden, dass die Schulen am Freitag und Samstag vorsorglich geschlossen bleiben. Der Schulbetrieb soll am Montag wieder aufgenommen werden.

Auch ergänzende Schulangebote wie die "Offene Ganztagsschule" (OGS) und die Übermittagsbetreuung sind davon betroffen. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell