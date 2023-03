Polizei Mönchengladbach

POL-MG: In den Urlaub? ... aber sicher! - Sicherheitsaktion für Wohnmobile und Wohnwagen

Mönchengladbach (ots)

Kurz vor den Osterferien bietet die Polizei Mönchengladbach unterstützt vom TÜV Rheinland am Samstag, 25. März, von 11 bis 15 Uhr, auf dem Parkplatz neben dem Polizeipräsidium an der Krefelder Straße 555 eine kostenfreie Sicherheitsaktion für Besitzerinnen und Besitzer von Wohnmobilen oder Wohnwagen an.

Interessierte können sich an diesem Tag umfangreich informieren, wie sie mit ihrem Fahrzeug sicher unterwegs sind.

Zum Beispiel haben sie die Möglichkeit, ihren Wohnwagen oder ihr Wohnmobil - am besten vollbeladen - an diesem Tag auf der Radlastwaage wiegen zu lassen. Warum ist es wichtig, das Gewicht seines Wohnmobils oder Gespannes zu kennen? Bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht darf man das Gefährt mit dem normalen Führerschein der Klasse B steuern. Ist es schwerer, benötigt die Fahrerin oder der Fahrer einen speziellen Führerschein. Außerdem gibt es eine maximal zulässige Zuladung für Wohnmobile und Wohnwagen. Wird diese überschritten, kann es teuer werden und einen Punkt in Flensburg geben.

Die Experten des Verkehrsdienstes der Polizei beraten außerdem, wie sich die Ladung sichern lässt und sich Ladelücken vermeiden lassen. Zur Ladung gehört oft eine Gasflasche. Auch zu ihrem Transport gibt es Tipps.

Nicht zuletzt können sich Wohnmobil- oder Wohnwagenbesitzerinnen bzw. -besitzer von Mitarbeitern des TÜV Rheinland zum technischen Zustand ihres Fahrzeugs beraten lassen.

Die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention der Polizei Mönchengladbach halten eine Demonstration zum Thema "Toter Winkel" und Abbiegen bereit. Zusätzlich klären sie zu dem Themen Bremsweg, Übermüdung, Ablenkung und Verbandskasten auf.

Ausschließliches Ziel der Aktion ist die Prävention. "Wir wollen bei der Aktion vor allem informieren und beraten", erklärt Polizeikommissar Andreas Hormes vom Verkehrsdienst der Polizei Mönchengladbach. Wer zum Beispiel mit einem überladenen Fahrzeug kommt, müsse nicht befürchten, dass er mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Hause fährt. "Wir möchten mit dieser Aktion dazu beitragen, dass alle sicher ankommen." (km)

