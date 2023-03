POL-MG: AfD-Mitglieder an Infostand beleidigt | Staatsschutz ermittelt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Dienstagmorgen, 21. März, um 2.07 Uhr an der Krefelder Straße im Stadtteil Flughafen versucht, in eine Firma einzubrechen. Mit einem Gullydeckel warfen der oder die Täter eine Glastür ein und gelangten durch das Loch in der Scheibe in den Verkaufsraum. Hierbei lösten sie eine Alarmanlage aus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei verließen die Täter das Gebäude ...

mehr