POL-MG: Firmen-Einbrecher von Alarmanlage abgeschreckt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Montag, 20. März, in eine Wohnung an der Pescher Straße eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 9.50 Uhr und 14.45 Uhr. Der oder die Täter versuchten zunächst vergeblich, die Haustür aufzubrechen. Schließlich bearbeiteten sie ein Fenster im Erdgeschoss und gelangten dadurch in die dahinterliegende Wohnung. Hier durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen. Nach ...

mehr