POL-MG: Europaplatz: 37-jähriger Drogendealer in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots) - 1. Am Freitagnachmittag gelangten unbekannte Täter vermutlich durch eine nicht verschlossene Haustür in einen Bürokomplex auf der Monschauer Straße. Im Anschluss hebelten sie die Eingangstür zu den Büroräumen im 2. OG auf und durchsuchten diese. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde zumindest ein niedriger Bargeldbetrag entwendet. 2. Am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr wurde ein versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf dem Wadenpfad ...

mehr