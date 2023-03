POL-MG: Glas-Wasser-Trick: Dieb erbeutet mehrere Hundert Euro

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Samstagnachmittag, 18. März, am Europaplatz einen 37-jährigen Mann festgenommen, nachdem sie ihn bei mehreren Drogengeschäften beobachtet hatte. Ermittler führten den Verdächtigen am Folgetag einem Haftrichter vor, der gemäß dem Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Zivil gekleidete Polizeibeamte waren am Samstag rund um den ...

