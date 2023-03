POL-MG: Wohnungseinbruch in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots) - Unter dem Vorwand, ein Glas Wasser trinken zu wollen, hat sich am Montag, 20. März, gegen 12 Uhr an der Borrengasse im Stadtteil Giesekirchen ein noch unbekannter Täter Zutritt zur Wohnung eines 84-Jährigen verschafft und ihn bestohlen. Laut eigenen Angaben des Geschädigten klingelte der fremde Mann an seiner Tür und rief "Wasser! Wasser!" während er auf einen leeren Pappbecher in seiner ...

