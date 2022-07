Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Holzdiebstahl

Rosenheim (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde vermutlich am Abend des 15.07.2022 in einem an der Abfahrt L 288, Rosenheim/Nauroth, gelegenen Waldstück gelagertes Holz, ca. 1,5 Raummeter, vermutlich mit einem weißen Pkw, entwendet. Hinweise an die Polizei Betzdorf, tel. 02741/9260.

