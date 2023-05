Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230520 Niederkrüchten-Elmpt: Rennradfahrer vom PKW erfasst - leicht verletzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Samstag, 20.05.2023 um 13:45 Uhr kam es im Einmündungsbereich des Kiefernweges in die Roermonder Straße in Niederkrüchten-Elmpt zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Rennradfahrer. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Niederkrüchten befuhr den Kiefernweg und wollte nach rechts auf die Roermonder Straße abbiegen. Dabei missachtete er beim Abbiegevorgang die Vorfahrt eines 62-jährigen Rennradfahrers aus Mönchengladbach, der die Roermonder Straße auf einem Seitenstreifen entgegen der vorschriftsmäßigen Fahrtrichtung mit seinem Fahrrad befuhr. Durch den Unfall wurde der Rennradfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus in Viersen eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Rennradfahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. (466)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell