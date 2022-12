POL-NB: Zwei Schließfachanlagen angegriffen

Fünfseen/Satow (ots) - Wie bereits berichtet (siehe unten angefügte Pressemitteilung), kam es in den Morgenstunden des 11.12.2022 zu einem Wohnhausbrand in Satow Hütte. Am heutigen Vormittag war der Brandursachenermittler im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand, führte ein defekter Schornstein zu einem Schwelbrand, welcher sich letztlich zu einem Brand ausdehnte. Erstmeldung: Am 11.12.2022, gegen 08:40 Uhr, wurde ...

