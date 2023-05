Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierter Pkw-Fahrer verliert Kontrolle - Pkw landet auf dem Dach

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Wolfsburger Landstraße 19.05.2023, 06.23 Uhr

Ein alkoholisierter 18-jähriger Pkw-Fahrer verlor in Begleitung eines Beifahrers am Freitagmorgen auf der Wolfsburger Landstraße in Fallersleben die Kontrolle über seinen Pkw und landete auf dem Dach. Die Insassen wurden leicht verletzt. An dem Fahrzeug sowie an einer Ampel und einer Leitplanke entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.

Der 18-jährige Wolfsburger befuhr mit seiner Begleitung die Wolfsburger Landstraße in Richtung Fallersleben. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über den Audi. Dieser kollidierte mit einer Ampel und landete auf dem Dach. Der 20-jährige, ebenfalls angetrunkene, Beifahrer konnte den Fahrer aus dem Fahrzeug befreien.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 18- Jährigen fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,1 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Der ebenfalls leicht verletzte Beifahrer lehnte eine medizinische Behandlung ab. Da er zudem die polizeilichen Maßnahmen fortwährend störte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Die Ampel wurde erheblich beschädigt. An der Leitplanke sowie dem Bordstein entstanden ebenfalls Beschädigungen.

