Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 32-Jähriger bedroht Unbekannten mit Messer auf Schützenfest - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerpark

18.05.2023, 22.45 Uhr

Am Donnerstagabend bedrohte ein 32-jähriger Wolfsburger eine bisher unbekannte Person auf dem Schützenfest im Allerpark in Wolfsburg mit einem Messer. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen hielt sich der 32-Jährige am späten Donnerstagabend an einer Bierbude im Bereich des Riesenrades auf, als er plötzlich ein Messer zog und eine Person in einer vorbeigehenden Gruppe bedrohte. Während diese Person weiterging, verständigten Zeugen den Sicherheitsdienst, der den alkoholisierten Wolfsburger bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Promillewert von 1.54 Promille. Da sich der 32-Jährige uneinsichtig zeigte und sehr aggressiv war, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Person, die von dem Täter bedroht wurde.

Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460

