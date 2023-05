Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Hund beißt Spaziergängerin - Besitzer entfernt sich unerkannt

Schöningen (ots)

Schöningen, Esbeck, Feldweg i.R. Singplatz 18.05.2023, 14.00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 57-jährige Wolfsburgerin durch den Biss eines Hundes leicht verletzt. Der unbekannte Hundehalter entfernte sich mit seinem Pitbull. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 57-Jährige mit ihrem Hund in Begleitung ihrer Schwiegermutter in Esbeck auf einem Feldweg in Richtung des Singplatzes unterwegs. Plötzlich kam ihnen ein brauner Pitbull mit einer kurzen Leine entgegen, der zu dem Zeitpunkt augenscheinlich ohne Besitzer war. Nachdem sich die Hunde zunächst beschnupperten, griff der Pitbull den kleineren Hund der Wolfsburgerin an. Als diese dazwischen ging, wurde sie von dem Pitbull gebissen. Zwischenzeitlich erschien der Besitzer des Pitbulls, der sich jedoch nicht näher für die Situation zu interessieren schien. Die 57-Jährige fragte den Halter nach seinem Namen, dieser ging jedoch einfach mit seinem Hund davon.

Der Hundehalter hatte eine Glatze und trug eine blaue Jeans, mehr konnte sich die Wolfsburgerin aufgrund ihres Schrecks nicht merken.

Zeugen, die Hinweise zu dem Hundehalter geben können oder die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/951050 zu melden.

