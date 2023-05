Polizei Wolfsburg

POL-WOB: LKW-Fahrer kollabiert und verursacht Unfall - Polizeibeamtin verhindert Schlimmeres

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Kreuzung Helmstedter Straße / An der Meine / Amtsstraße 16.05.2023, 16.30 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Kreuzung Helmstedter Straße / An der Meine / Amtsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-Jähriger Niederländer die Kontrolle über seinen LKW verlor und drei Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigte. Andere Personen wurden nicht verletzt. Eine Polizeibeamtin konnte die Weiterfahrt stoppen und größere Schäden verhindern.

Der 28-Jährige befuhr mit seinem Sattelzug die Helmstedter Straße in Richtung Wolfsburg. In Höhe eines Autohauses stand der LKW auf einer Sperrfläche in Richtung der sogenannten Feuerwachen-Kreuzung. Aus bisher nicht bekannten Gründen sackte der Fahrer zusammen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich nun führungslos langsam in Richtung Ortsmitte bewegte. Dabei touchierte der LKW einen Touareg und einen Caddy auf der Linksabbiegespur zur B 188 sowie einen VW Up, auf der Geradeausspur in Richtung Amtsstraße, die alle verkehrsbedingt vor einer Ampel hielten, und schob diese zur Seite, wodurch seine Fahrt zunächst verlangsamt wurde.

Der Sattelzug fuhr links an einem ebenfalls vor der Ampel haltenden Funkstreifenwagen vorbei in Richtung des Kreuzungsbereiches, in dem bereits der Gegenverkehr kreuzte. Eine 28-jährige Polizeibeamtin erkannte die Situation, sprang geistesgegenwärtig aus dem Streifenwagen und lief dem LKW hinterher. Glücklicherweise gelang es der Beamtin, die Beifahrertür des LKW zu öffnen, in den Innenraum zu gelangen und den Sattelzug zum Stehen zu bringen, bevor dieser weiter unkontrolliert in Richtung der Vorsfelder Innenstadt fahren und weitere Schäden anrichten konnte.

Der Fahrer war nicht ansprechbar und wurde durch die Beamtin bis zum Eintreffen des Rettungswagens erstversorgt. Im Anschluss wurde der 29-Jährige ins Klinikum gefahren.

Da es unklar war, ob es sich um einen medizinischen Notfall oder eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel oder Alkohol handelt, wurde bei dem Niederländer die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.

