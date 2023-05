Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Hundehalter greift Läuferin an - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordsteimker Straße, Waldweg Nähe Grillplatz Steimker Berg 14.05.2023, 10.39 Uhr

Am Sonntagnachmittag wurde eine 26-jährige Hundebesitzerin aus Wolfsburg auf einem Waldweg zwischen der Nordsteimker Straße und der Reislinger Straße von einem bisher unbekannten Mann körperlich angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen joggte die Wolfsburgerin in Begleitung ihres Hundes auf dem Waldweg am Steimker Berg. In der Nähe eines Grillplatzes kam ihr der Unbekannte mit seinem Hund entgegen. Die angeleinten Hunde trafen aufeinander, wobei der Hund des Mannes den anderen angegangen sein soll. Die 26-Jährige schob den Hund zur Seite und lief weiter. Plötzlich wurde sie von dem Unbekannten angegriffen und mit Faustschlägen verletzt. Noch während die Wolfsburgerin die Polizei verständigte entfernte sich der Mann mit seinem Hund.

Der Mann war etwa 40 Jahre alt, korpulent und hatte einen dunkelblonden Haarkranz. Er war bekleidet mit einem mittelblauen T-Shirt mit Motiv und einer Jeans. Er hatte einen kleinen dickeren schwarzen Hund mit braunen Beinen/Pfoten bei sich.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

