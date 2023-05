Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mehrere Taschendiebstähle - Polizei mahnt zur Vorsicht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Breslauer Straße

15.05.2023, 11.20 Uhr

Wolfsburg, Porschestraße

15.05.2023, 12.20 Uhr

Wolfsburg, Mörse, Feldscheunenweg

15.05.2023, 15.15 Uhr

Am Montag kam es in Wolfsburg zu mehreren Taschendiebstählen Die Täterinnen entkamen unerkannt.

Zunächst erstattete eine 58-jährige Wolfsburgerin am Montagmittag eine Anzeige bei der Polizei, da ihr Portemonnaie beim Einkaufen entwendet worden war.

Die Wolfsburgerin war am späten Montagvormittag in einem Discounter an der Breslauer Straße einkaufen. Ihre Handtasche legte sie in ihren Einkaufswagen und stellte erst an der Kasse fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden war. Im Nachhinein fiel der 55-Jährigen ein, dass eine Frau sehr ihre Nähe gesucht habe. Die Frau war zwischen 50 und 60 Jahre alt, hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und dunkle schulterlange Haare mit deutlichen Grauansätzen im Scheitelbereich.

Etwa eine Stunde später wurde eine 46-jährige Wolfsburgerin in einem Discounter am Südkopf von einer etwa 50 Jahre alten Frau ablenkt , indem sie der Wolfsburgerin einen Gegenstand zeigte und sie in einer fremden Sprache ansprach. Eine zweite Frau kam hinzu und die 46-Jährige verlor dadurch ihre Tasche, die sie zuvor in den Einkaufswagen gehängt hatte, kurzfristig aus den Augen. Als die Frauen kurze Zeit später gingen, bemerkte die 46 Jährige, dass ihr Portemonnaie aus der Einkaufstasche entwendet worden war.

Die ablenkenden Frauen waren zwischen 35 und 50 Jahre, hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und eine kräftige Statur. Sie hatten lange dunkle, zu einem Zopf gebundene Haare und trugen blaue knielange Kleider. Die Taschendiebin war zwischen 30 und 40 Jahre, hatte ebenfalls ein südosteuropäisches Aussehen und hatte einen dunkelblonden Zopf. Sie trug ein dunkles T-Shirt mit Motiv und eine dunkle Strickjacke und sowie hellblaue Jeans.

Montagnachmittag wurde die Geldbörse einer 70-jährigen Wolfsburgerin in einem Discounter im Feldscheunenweg in Mörse gestohlen. Die Seniorin hatte ihren Rucksack in den Einkaufswagen gestellt und beim Bezahlen an der Kasse, den Diebstahl ihres Portemonnaies bemerkt. Die Wolfsburgerin gab an, nur kurzzeitig abgelenkt gewesen zu sein, als sie vor einem Regal gestanden habe. Zu dem Zeitpunkt hielt sich eine Gruppe von vier südosteuropäisch aussehenden Frauen in ihrer unmittelbaren Nähe auf. Eine nähere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Zeugen, die die Diebstähle beobachtet haben, selbst Geschädigte sind oder Angaben zu den Täterinnen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Die Polizei rät dringend, Taschen nicht in den Einkaufswagen zu stellen, da man beim Einkaufen leicht abgelenkt ist und dadurch die Tasche aus den Augen verliert. Im besten Fall sollte das Portemonnaie in einer innenliegenden Jackentasche oder in einer Tasche mit der Öffnung zum Körper getragen werden. Die Taschendiebe sind sehr aufmerksam und auch sehr geschickt. Sie verwickeln ihre Opfer in ein Gespräch, bitten um Hilfe und nutzen so die Hilfsbereitschaft der Menschen aus, um ihren Mittätern den Diebstahl zu ermöglichen.

Auf keinen Fall sollte die PIN im Portemonnaie beziehungsweise in Verbindung mit der EC-Karte gemeinsam in einer Tasche aufbewahrt werden.

Ist es dennoch zu einem Diebstahl gekommen , sollte umgehend die Polizei verständigt und die Bankkarte gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell