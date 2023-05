Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrten unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung - Polizei kontrolliert vier Personen innerhalb einer Stunde

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordsteimker Straße

14.05.2023, 01.10 Uhr

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

14.05.2023, 02.00 Uhr

Wolfsburg, Hageberg, Herforder Straße

14.05.2023, 02.01 Uhr

Wolfsburg, Heßlinger Straße

14.05.2023, 02.05 Uhr

Wolfsburg, Heiligendorf, Neue Straße

13.05.2023, 01.00 Uhr

In der Nacht zu Sonntag stellte die Polizei im Bereich der Wolfsburger Innenstadt sowie in Heiligendorf innerhalb einer Stunde vier Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Drogen am Straßenverkehr teilnehmen. Bei allen Personen wurden Blutproben entnommen.

Zunächst viel einer Streifenbesatzung in der Nacht zu Sonntag gegen 01.10 Uhr auf der Nordsteimker Straße ein Polo-Fahrer auf, der in Schlangenlinien in Richtung Steimker Gärten fuhr. Die Beamten entschlossen sich, den Pkw anzuhalten und stellten bei der Kontrolle des 18-jährigen Fahrers fest, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum durchgeführt wurde. Dem 18-Jährigen wurde eine Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Eine knappe Stunde später wurde der 21-jährige Fahrer eines Seat auf der Heinrich-Nordhoff-Straße von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Atemalkohol bei dem jungen Mann fest und ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Promillewert von 1,13 Promille. Die daraufhin angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen. Nachdem der 21-Jährige zunächst angegeben hatte, seinen Führerschein verloren zu haben, ergaben weitere Ermittlungen, dass er entgegen seinen Angeben, nicht über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte. Es wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Nahezu zeitgleich fiel einer anderen Streifenbesatzung im Bereich der Herforder Straße ein E-Scooter-Fahrer auf, welcher den Fußweg in erheblichen Schlangenlinien befuhr. Kurz bevor der Fahrer angehalten werden konnte, stellte dieser seinen E-Scooter ab und kam den Beamtinnen zu Fuß entgegen. Dabei schwankte er erheblich. Einen angebotenen Alcotest lehnte der 24-Jährige ab, gab jedoch auch an, verschiedene Drogen vor Fahrtantritt konsumiert zu haben. Aufgrund des offensichtlich hohen Alkoholkonsums und Hinweisen auf Drogen wurden die Entnahmen von Blutproben angeordnet. Da der E-Scooter-Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist, erübrigte sich die Sicherstellung. Eine Strafanzeige wurde geschrieben.

Nur fünf Minuten später befuhr ein 20-jähriger Golf-Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit die Heßlinger Straße und fiel dadurch einer Funkstreifenbesatzung auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Atemalkohol und der 20-Jährige stimmte einem angebotenem Alcotest zu. Dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille , woraufhin eine Blutprobe im Klinikum entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Bereits in der Nacht zu Samstag stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Neuen Straße in Heiligendorf bei einem 36-jährigen Pedelec-Fahrer Atemalkohol fest. Der freiwillig durchgeführte Alcotest ergab einen Promillewert von 1,64 Promille. Auf Wunsch des Zweiradfahrers wurde wenig später ein zweiter Test durchgeführt, der einen Wert von 1,8 Promille ergab. Die angeordnete Blutentnahme wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen. Der 36-Jährige ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

