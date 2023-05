POL-WOB: Unerlaubtes Straßenrennen zwischen Helmstedt und Esbeck

Helmstedt (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in der Conringstraße, in Höhe des dortigen Krankenhauses, zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen bisher unbekannten Beschuldigten. Hierbei wurde der ordnungsgemäß geparkte PKW des Geschädigten im Frontbereich beschädigt. Bei Hinweisen zum Unfallverursacher oder Unfallhergang bitte bei der Polizei Helmstedt melden. Rückfragen bitte an: Polizei Helmstedt Telefon: +49 (0) 5351/5210 E-Mail: ...

