POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vier Fälle in wenigen Tagen: Jugendeinrichtung und drei Gaststätten werden Ziel von Einbrechern

Pforzheim (ots)

Die Räumlichkeiten eines Trägers der Jugendhilfe sowie drei Gaststätten sind in den vergangenen Tagen in Pforzheim von noch unbekannten Tätern heimgesucht worden.

Die Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen Donnerstag und Dienstag gewaltsam in die Räumlichkeiten der Jugendeinrichtung in der Hirsauer Straße ein und entwendeten eine Spielkonsole sowie mehrere Videospiele.

Von Sonntagabend auf Dienstagmorgen hebelten die Einbrecher die Tür einer Gaststätte in der Eutinger Straße auf, machten sich an der Kasse sowie an Spielautomaten zu schaffen und stahlen offensichtlich Bargeld.

Eine weitere Gaststätte wurde am frühen Dienstagmorgen das Ziel der Einbrecher. Hier verschafften sich die Täter gegen 3 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Innere der in der Osterfeldstraße befindlichen Räumlichkeiten. Es wurden Schubladen durchsucht und letztlich zwei Mobiltelefone entwendet.

Ebenfalls am Dienstagmorgen, zwischen 2:30 und 3:00 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Straße "Am Waisenhausplatz" eingebrochen. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, stahlen sie Münzgeld aus der Kasse sowie Getränke.

Die Gesamthöhe des durch die Taten entstandenen Diebstahlschadens steht noch nicht fest. Ob die Taten ganz oder teilweise einem oder mehreren Tätern zuzuordnen sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizeireviere Pforzheim-Nord und -Süd bitten Zeugen darum, sich unter den Rufnummern 07231 186-3211 oder 07231 186-3311 zu melden.

