POL-PDWIL: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Stadtkyll

Wittlich (ots) - Am 11.01.2023, zwischen 23:00 - 00:00 Uhr, kam es in der Kurfürstenstraße in Wittlich, gegenüber des Zentralen Omnibusparkplatzes, zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt. Der/Die unbekannten Täter schlugen die Glasscheibe der zur Kurfürstenstraße liegenden Ladeneingangstür ein, betraten das Geschäft und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise zu verdächtigen ...

