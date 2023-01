Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Lebensmittelmarkt

Wittlich (ots)

Am 11.01.2023, zwischen 23:00 - 00:00 Uhr, kam es in der Kurfürstenstraße in Wittlich, gegenüber des Zentralen Omnibusparkplatzes, zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt.

Der/Die unbekannten Täter schlugen die Glasscheibe der zur Kurfürstenstraße liegenden Ladeneingangstür ein, betraten das Geschäft und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden an die Kriminalinspektion Wittlich, unter der Rufnummer 06571/95000 oder per E-Mail an kiwittlich@polizei.rlp.de, erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell