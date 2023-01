Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Üdersdorf (ots)

Am 12.01.2023 zwischen 08:45 Uhr und 09:35 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die Straße "Im Brühl" in Üdersdorf im Bereich des dortigen Kindergartens und kollidierte mit einem dort parallel zur Fahrbahn abgestellten Personenkraftwagen, an welchem ein nicht unerheblicher Frontschaden entstand.

Der Unfallverursacher, an dessen Fahrzeug ebenfalls ein deutlicher Schaden entstanden sein dürfte, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell