POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung

Üdersdorf (ots) - Am 12.01.2023 zwischen 08:45 Uhr und 09:35 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die Straße "Im Brühl" in Üdersdorf im Bereich des dortigen Kindergartens und kollidierte mit einem dort parallel zur Fahrbahn abgestellten Personenkraftwagen, an welchem ein nicht unerheblicher Frontschaden entstand. Der Unfallverursacher, an dessen Fahrzeug ebenfalls ein ...

