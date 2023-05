Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw in Vollbrand - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Braunschweiger Straße

14.05.2023, 03.44 Uhr

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Sonntag einen BMW auf einem Parkplatz an der Braunschweiger Straße in Wolfsburg in Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

Am frühen Sonntagmorgen bemerkte ein zufällig vorbeikommender Zeuge, den brennenden Pkw auf dem Theaterparkplatz und verständigte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen des Löschzuges stand der BMW bereits in Vollbrand. Ein schnelles Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf nahegelegene Büsche verhindern.

Der Pkw wurde vollständig zerstört. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Die Brandsachbearbeiter haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell