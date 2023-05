Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zivilcourage-Preis für engagierte Bürger; Verein Bürger und Polizei in Kassel verleiht zum 23. Mal die Kasseler Polizeimedaille

Kassel (ots)

(Kassel) Zum 23. Mal verleiht der Verein Bürger und Polizei in Kassel zusammen mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in diesem Jahr die Kasseler Polizeimedaille an Menschen, die die Arbeit der Polizei durch ihr couragiertes Handeln unterstützt und dadurch bei der Bekämpfung von Straftaten geholfen haben. Diese mutigen Taten sind zum Teil ganz unterschiedlich. Immer aber haben diese couragierten Mitbürgerinnen und Mitbürger gehandelt und hingesehen, wo andere untätig blieben oder bewusst wegsahen. Sie sind bei Straftaten besonnen eingeschritten, haben mit wichtigen Hinweisen oder Beiträgen bei Täterfestnahmen geholfen oder die Aufklärungsarbeit unserer Polizei in anderer Form unterstützt. "Diese Menschen sind Vorbilder für uns alle", sagt Polizeipräsident Konrad Stelzenbach. "Sie haben Zivilcourage bei beobachteten Straftaten gezeigt und ihren Möglichkeiten entsprechend besonnen und überlegt gehandelt. Das verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung. Die öffentliche Auszeichnung mit der Kasseler Polizeimedaille soll das zum Ausdruck bringen", betont der Polizeipräsident.

Acht Menschen erhalten bei Festakt die Kasseler Polizeimedaille

Insgesamt acht Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter von 24 bis 73 Jahren aus der Stadt Kassel (4), Vellmar (1), Borken (2) und Medebach (1) im Hochsauerlandkreis werden am Dienstag, den 9. Mai 2023, um 18.00 Uhr im Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel die Ehrung aus den Händen von Polizeipräsident Konrad Stelzenbach und dem Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle entgegen nehmen können. Eine 15 Jahre alte Schülerin aus Medebach und ein 25-jähriger Mann aus Kassel, die beide ebenfalls an diesem Abend mit der "Kasseler Polizeimedaille" ausgezeichnet werden sollten, sind leider verhindert. Beide bekommen die Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt überreicht.

Die bereits zum 23. Mal stattfindende Auszeichnung für Zivilcourage und Unterstützung der Polizei mit der Kasseler Polizeimedaille findet im Rahmen eines Festaktes in den Gesellschaftsräumen des Polizeipräsidiums in Kassel statt. Zu der Veranstaltung, die musikalisch von einer Combo des Landespolizeiorchesters Hessen begleitet wird, haben außerdem zahlreiche Ehrengäste der nordhessischen Gesellschaft und der Lokalpolitik ihre Teilnahme zugesagt. Der Verein rechnet mit rund 120 Gästen.

EINLADUNG für MEDIENVERTRETER:

Sehr geehrte Medienvertreter,

Sie sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Die Verleihung der "Kasseler Polizeimedaille" findet am Dienstag, 9. Mai 2023, um 18.00 Uhr im großen Saal des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel statt. Ihre telefonische Anmeldung zu dieser Veranstaltung nimmt Frau Brand in der Pressestelle des Polizeipräsidiums gerne unter der Telefonnummer 0561/910-1022 entgegen. Auf diesem Weg können Sie als Pressevertreter für Ihre redaktionelle Arbeit auch schon im Vorfeld die einzelnen Sachverhalte und die Kontaktdaten der zu ehrenden Personen erhalten. Über Ihren Besuch und die Berichterstattung zur Veranstaltung würden wir uns sehr freuen. Bitte beachten Sie die Sperrfrist: Dienstag, 9. Mai 2023, 08:00 Uhr.

